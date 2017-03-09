ابراهيم لـ"الجمهورية": هذه إحدى أهم روافد تمويل الارهاب

رأى المدير العام للامن العام اللواءعباس ابراهيم ان الإنجاز الأمني الذي حققه الامن العام بكشف مكاتب وشركات مالية تتعامل بتحويل الاموال الى شبكات إرهابية، يندرج في إطار متابعة "المهام الاعتيادية التي صمّم الامن العام على المضيّ بها مهما كانت المعوقات".

وأضاف في حديث لـ"الجمهورية" ان "إلقاء القبض على هذه الشبكة يظهر متابعتنا للأمن المالي والاقتصادي والاجتماعي، والتي ربما تكون إحدى أهم روافد تمويل الارهاب".