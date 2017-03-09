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جنبلاط لـ"الديار": طوّل بالك بعد في وقت...

publishing date: 09/03/2017 00:43:49
episodes
جنبلاط لـ&quot;الديار&quot;: طوّل بالك بعد في وقت...
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رأى رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ان التعيينات من حيث المبدأ جيدة، بمعزل عن الموقف من الآلية التي اعتمدت، معتبرا ان "أهمية تلك التعيينات تكمن في انها اخرجتنا من الجمود الذي لفّ الدولة خلال الاعوام القليلة الماضية بحيث تمت استعادة الدينامية المفقودة وهذا هو الاساس بالنسبة الي".

وردا على سؤال "الديار" عما إذا كان بصدد التعبئة الشعبية لمناسبة 16 آذار، بغية توجيه رسالة سياسية، يجيب: طوّل بالك، بعد في وقت...

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