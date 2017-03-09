اسرار الصحف 09-03-2017

النهار

لا انتقاد للحزب...

يتجنّب زعيم وسطي توجيه أي انتقاد لـ"حزب الله" بعد مواقفه الأخيرة وذلك في خضم النقاش الدائر حول قانون الانتخاب وتحسباً لكل الاحتمالات.

مبنى حكومي لنجل مسؤول...

تبيّن أن مبنى مستأجراً لمصلحة إحدى الوزارات يشغله نجل مسؤول رسمي وتدفع بدل إيجاره خزينة الدولة.

كذب في السلسلة...

قال نائب في مجلس خاص إن كل زملائه يتحدّثون عن السلسلة في الاجتماعات عكس ما يعلنونه للرأي العام لأسباب انتخابية.

أسماء وأسماء...

حسمت أسماء أعضاء مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" بأن سمّى كل فريق ممثله باستثناء رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام الذي قرّر وزير الاعلام اخضاعه لمجلس الخدمة المدنية.

المستقبل

يقال

إنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يواظب على إعطاء دروس تنظيمية للكوادر الحزبية عبر الشاشة في حلقات يومية مقفلة ضمن اطار برنامج توجيهي يهدف إلى إعادة تأهيل هذه الكوادر ومعالجة حالة الترهّل التي أصابت بنية الحزب في المرحلة الاخيرة.

الجمهورية

لاحظت الأوساط السياسية غياب زعيم وسطي عن التصريح منذ فترة بعد الفشل في الإتفاق على قانون انتخاب.

فشلت محاولة مرجع غير مدني للجمع بين خصمين سياسيّين بسبب رفض أحدهما إنضمام آخرين الى الإجتماع.

قال أحد النواب من تيار سياسي مسيحي إن العلاقة مع فريق مسيحي آخر تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة تباينات بين الطرفين لا يمكن القفز فوقها.

البناء

رجّح نائب سابق بارز أن يكون عزوف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن المشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي انعقدت في القاهرة تحضيراً للقمة العربية المقرّرة في نهاية شهر آذار الحالي، تمّ بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة تجنّباً لأيّ إشكال مع السعودية في ظلّ موقفها الأخير بعد تأكيد الرئيس ميشال عون التمسك بسلاح المقاومة، على أن يتولى الرئيس عون معالجة الأمر بنفسه خلال مشاركته في قمة عمّان.