ترامب يعرض منصب السفير في روسيا على الحاكم السابق ليوتاه

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اسم جون هانتسمان، الحاكم الجمهوري السابق لولاية يوتاه، ليصبح السفير الأميركي لدى روسيا، بحسب ما أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء، وسط اتهامات بعلاقات لترامب ومقربين منه مع موسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح قدم الأسبوع الماضي، وهانتسمان، الذي كان سفيرا في سنغافورة في عهد جورج بوش الأب وفي الصين في عهد أوباما، وافق على الاقتراح.

وكان هذا السياسي (56 عاما) المتخصص في الشأن الآسيوي، مرشحا في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2012.