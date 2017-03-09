شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 09 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
أخبار دولية
منذ 19 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

الصين تطور طائرات شبح بدون طيار لتفادي الصواريخ المضادة للطائرات

publishing date: 09/03/2017 01:33:29
episodes
الصين تطور طائرات شبح بدون طيار لتفادي الصواريخ المضادة للطائرات
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

كشفت صحيفة تشاينا ديلي الصينية الرسمية ان أكبر صانع للصواريخ في البلاد يعمل على تطوير طائرات عسكرية بدون طيار بإمكانيات الطائرات الشبح التي يمكنها تفادي الأسلحة المضادة للطائرات، وذلك في خطوة جديدة تخطوها البلاد لتحديث جيشها.

  وقال نائب مدير عام الشركة الصينية لعلوم الفضاء والصناعة وي يي يين: "الطائرات بدون طيار أصبحت سلاحا لا غنى عنه في الحروب الحديثة لأن بإمكانها أن تلعب دورا هاما في عمليات الاستطلاع عالية الدقة والضربات المحكمة بعيدة المدى والعمليات المضادة للغواصات والقتال الجوي."

  وتنفق الصين مليارات الدولارات لتحديث معداتها القديمة وتطوير أسلحتها بما في ذلك مقاتلات الشبح وحاملات الطائرات.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact