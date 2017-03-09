ماكرون يتخطى لاول مرة لوبن في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية

تقدم المرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون لأول مرة على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الأولى، مسجلا ارتفاعا كبيرا في نوايا الأصوات، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "هاريس إنتراكتيف".

وجمع مؤسس حركة "إلى الأمام!" الوسطية 26% من نوايا الأصوات بزيادة ست نقاط خلال أسبوعين، مقابل 25% لرئيسة حزب الجبهة الوطنية التي تبقى شعبيتها مستقرة، وفق التحقيق الذي جرى لحساب هيئة التلفزيون الفرنسية.

ويشير استطلاع الرأي إلى فوز ماكرون على لوبن في الدورة الثانية بفارق كبير بحصوله على 65% من الأصوات مقابل 35%.