شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 09 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
أخبار دولية
منذ 19 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

ماكرون يتخطى لاول مرة لوبن في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية

publishing date: 09/03/2017 01:54:41
episodes
ماكرون يتخطى لاول مرة لوبن في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

تقدم المرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون لأول مرة على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الأولى، مسجلا ارتفاعا كبيرا في نوايا الأصوات، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "هاريس إنتراكتيف".  

وجمع مؤسس حركة "إلى الأمام!" الوسطية 26% من نوايا الأصوات بزيادة ست نقاط خلال أسبوعين، مقابل 25% لرئيسة حزب الجبهة الوطنية التي تبقى شعبيتها مستقرة، وفق التحقيق الذي جرى لحساب هيئة التلفزيون الفرنسية.

  ويشير استطلاع الرأي إلى فوز ماكرون على لوبن في الدورة الثانية بفارق كبير بحصوله على 65% من الأصوات مقابل 35%.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact