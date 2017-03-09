تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الولايات المتحدة بنسبة 40%

أعلنت الإدارة الأميركية عن تراجع عدد المهاجرين الذين يدخلون بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة بنسبة 40% في شباط بالمقارنة مع كانون الثاني ، عازية ذلك إلى سياسة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف وزير الأمن الداخلي جون كيلي ان "تراجع عدد عمليات التوقيف يكشف عن تغيير كبير في التوجه".

ورأى أنه "منذ أن طبقت الإدارة المراسيم التنفيذية الرامية إلى تعزيز القوانين المتعلقة بالهجرة، باتت عمليات التوقيف وحركات الأشخاص غير المسموح لهم بالدخول تميل إلى حد أدنى شهري منذ خمس سنوات على الأقل".