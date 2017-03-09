سفيرة واشنطن لدى الامم المتحدة: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع كوريا الشمالية

رفضت الولايات المتحدة اقتراح الصين "بتعليق ثنائي" للمناورات العسكرية بينها وبين كوريا الجنوبية وللتجارب النووية والصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ مؤكدة أن جميع الخيارات مطروحة" للتعامل مع كوريا الشمالية. ووصفت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالشخص غير العاقل، قائلة: "غطرسة غير معقولة وغير مسؤولة تلك التي نراها تصدر عن كيم جونغ أون في هذا التوقيت" . الإعلان



رئيس وزراء ماليزيا: كوريا الشمالية تضمن سلامة الماليزيين

أعلن رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق ان كوريا الشمالية ضمنت سلامة مجموعة من المواطنين الماليزيين الذين تقطعت بهم السبل بسبب فرض حظر للسفر في خضم خلاف دبلوماسي.

ومنعت كوريا الشمالية مغادرة الماليزيين لأراضيها مما دفع ماليزيا للرد بالمثل مع تصاعد للتوتر بسبب تحقيق للشرطة في مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية أثناء زيارته لكوالالمبور.