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مقتل 14 مدنيا في غارات في الرقة...ونشر قوات اميركية اضافية

publishing date: 09/03/2017 03:08:46
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مقتل 14 مدنيا في غارات في الرقة...ونشر قوات اميركية اضافية
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أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش نشر قوات أميركية إضافية في سوريا لتعجيل هزيمة المتشددين في مدينة الرقة.
 
وأوضح المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان، وهو من سلاح الجو الأميركي، إن القوات الإضافية لن يكون لها دور في الخطوط الأمامية وستعمل مع شركاء محليين في سوريا في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية والتحالف العربي السوري.
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وأكد دوريان "نتحدث عن نحو 400 جندي إضافي في الإجمال وسيكونون هناك لفترة مؤقتة." وأضاف أنهم سينضمون إلى 500 جندي أمريكي ينتشرون بالفعل في سوريا. 
 
 
وكان قد قتل 14 مدنيا بينهم ستة اطفال في غارات يرجح ان التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين شنها على بلدة في ريف الرقة بشمال سوريا يسيطر عليها داعش كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
      
واشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن الى ان "الغارات استهدفت بلدة المطب بعيد منتصف الليل وشنها على الارجح التحالف" الدولي الذي تقوده واشنطن. 
 
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