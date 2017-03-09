ميقاتي من بعبدا: لمست اصرار عون على قانون انتخاب عادل

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انتشرت في الساعات الأخيرة صورة حديثة للفنانة السورية ميادة الحنّاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ولفت ميقاتي الى انه لمس اصرار الرئيس عون لإصدار قانون انتخاب جديد مبني على العدالة والتوازن.
كما استقبل عون النائب بهية الحريري مع رئيس جمعية صيدا انترناشونال ماراثون ناصر حمود واعضاء الجمعية واطلعوا الرئيس على تفاصيل الماراثون في صيدا المزمع تنظيمه في 23 نيسان المقبل تحت عنوان منركض للتنمية والسلام.
وهنأهم الرئيس عون على هذا النشاط الذي يعكس الوجه الحضاري للمدينة.