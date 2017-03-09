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ميقاتي من بعبدا: لمست اصرار عون على قانون انتخاب عادل

publishing date: 09/03/2017 04:27:31
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 التقى رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا.
 
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ولفت ميقاتي الى انه لمس اصرار الرئيس عون لإصدار قانون انتخاب جديد مبني على العدالة والتوازن.

 

كما استقبل عون النائب بهية الحريري مع رئيس جمعية صيدا انترناشونال ماراثون ناصر حمود واعضاء الجمعية واطلعوا الرئيس على تفاصيل الماراثون في صيدا المزمع تنظيمه في 23 نيسان المقبل تحت عنوان منركض للتنمية والسلام.

 

وهنأهم الرئيس عون على هذا النشاط الذي يعكس الوجه الحضاري للمدينة.
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