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12 آذار 2017
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هذه هي المدن الأفضل في العالم للتعرف على أصدقاء جدد

publishing date: 12/03/2017 07:30:00
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هذه هي المدن الأفضل في العالم للتعرف على أصدقاء جدد
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للسفر فوائد متعددة، فهو يساعد الأشخاص على الترفيه وعلى التعرف إلى حضارات وثقافات مختلفة. وأيضًا، يلتقي المسافرون بأشخاصٍ جدد في البلدان التي يزورونها، الأمر الذي يساعدهم على بناء صداقات جديدة.

 
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وأعلن موقع "HostelWorld" عن أفضل مدن للقاء أشخاص جدد فيها وذلك عبر دراسة أجريت مع 12 ألف مشترك من مختلف دول العالم.

 

وارتكزت الدراسة على عدة عناصر من بينها النشاطات الإجتماعية وتفاعل السكان مع العلاقات الإجتماعية والوسط الإجتماعي،  وهذه المدن هي:

 

غوتنبرغ -السويد

 

ستوكهولم-السويد

 
 شيكاغو- الولايات المتّحدة
 

نيويورك - الولايات المتّحدة

 

كوبنهاغن - الدانمارك

 
 

مدريد-إسبانيا

 

روما- إيطاليا

 

هامبورغ- ألمانيا

 
 
دبلن-إيرلندا
 
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