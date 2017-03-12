الموت يفجع رجا ناصر الدين

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توفيت جدّة الإعلامي رجا ناصر الدين الذي نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.وأرفق الصورة بتعليق كتب من خلاله: "الله يرحمك تيتا غبتي عنا بالجسد بس روحك معنا عطول رح قول الحمد لله مش كتر خير الله، لأن الله خيره كتير هيك علمتينا".وأضاف رابطة هاشتاغ #انا_الله_وانا_اليه_راجعون.وعلّق كل من الإعلامي فيني رومي والإعلاميّة ريما نجيم وغيرهما من الوسط على الصورة، معزين ناصر الدين بهذه المصيبة.