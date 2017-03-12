الموت يفجع رجا ناصر الدين

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#انا_لله_وانا_اليه_راجعون الله يرحمك تيتا غبتي عنا بالجسد بس روحك معنا عطول رح قول الحمدالله مش كتر خير الله ،لأن الله خيره كتير هيك علمتينا🙏🙏
A post shared by Raja Nasser ElDin رجاناصرالدين (@rajanassereldin) on Mar 11, 2017 at 10:46pm PST
#انا_لله_وانا_اليه_راجعون الله يرحمك تيتا غبتي عنا بالجسد بس روحك معنا عطول رح قول الحمدالله مش كتر خير الله ،لأن الله خيره كتير هيك علمتينا🙏🙏
A post shared by Raja Nasser ElDin رجاناصرالدين (@rajanassereldin) on Mar 11, 2017 at 10:46pm PST