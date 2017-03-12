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12 آذار 2017
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الموت يفجع رجا ناصر الدين

publishing date: 12/03/2017 07:36:45
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الموت يفجع رجا ناصر الدين
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توفيت جدّة الإعلامي رجا ناصر الدين الذي نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وأرفق الصورة بتعليق كتب من خلاله: "الله يرحمك تيتا غبتي عنا بالجسد بس روحك معنا عطول رح قول الحمد لله مش كتر خير الله، لأن الله خيره كتير هيك علمتينا".
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وأضاف رابطة هاشتاغ #انا_الله_وانا_اليه_راجعون.

وعلّق كل من الإعلامي فيني رومي والإعلاميّة ريما نجيم وغيرهما من الوسط على الصورة، معزين ناصر الدين بهذه المصيبة.
 
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