ماذا كتب وسام بريدي عن أخيه في ذكرى ميلاده؟

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نشر الإعلامي وسام بريدي صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تجمعه بأخيه الراحل الممثل عصام بريدي وعائلتهما.
وأرفق بريدي الصورة بتعليق مؤثر كتب من خلاله: " رح تضل هالعيلة دايما موحدة بقوة الإيمان، كنا نعيد معك بيناتنا ورح نضل نعيد معك كملاكنا".
رح تضل هالعيلة دايما موحدة بقوة الإيمان، كنا نعيد معك بيناتنا ورح نضل نعيد معك كملاكنا. 9/3/1980 Happy birthday my angel 🙏🙏🙏 #w_issam
A post shared by Wissam Breidy (@wissambreidy) on Mar 9, 2017 at 12:33am PST
رح تضل هالعيلة دايما موحدة بقوة الإيمان، كنا نعيد معك بيناتنا ورح نضل نعيد معك كملاكنا. 9/3/1980 Happy birthday my angel 🙏🙏🙏 #w_issam
A post shared by Wissam Breidy (@wissambreidy) on Mar 9, 2017 at 12:33am PST