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12 آذار 2017
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ماذا كتب وسام بريدي عن أخيه في ذكرى ميلاده؟

publishing date: 12/03/2017 08:56:08
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ماذا كتب وسام بريدي عن أخيه في ذكرى ميلاده؟
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نشر الإعلامي وسام بريدي صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تجمعه بأخيه الراحل الممثل عصام بريدي وعائلتهما.

 

وأرفق بريدي الصورة بتعليق مؤثر كتب من خلاله: " رح تضل هالعيلة دايما موحدة بقوة الإيمان، كنا نعيد معك بيناتنا ورح نضل نعيد معك كملاكنا".

 
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