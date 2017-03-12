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بالفيديو: لن تصدقوا ماذا فعلت الرياح القوية بطفلة الـ4 أعوام "المسكينة"!

publishing date: 12/03/2017 09:32:11
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بالفيديو: لن تصدقوا ماذا فعلت الرياح القوية بطفلة الـ4 أعوام &quot;المسكينة&quot;!
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انتشر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام أميركيّة ووثقته كاميرات المراقبة لطفلة صغيرة كادت الرياح القوية أن تقذف بها عاليا لولا تمسكها بمقبض الباب.

 

وفي التفاصيل، كانت ماديسون غاردنر البالغة من العمر 4 أعوام تحاول فتح باب منزل أسرتها في ولاية أوهايو الأميركيّة عندما هبّت رياح قوية جعلتها تطير من على الأرض.

 

ولحسن حظها، أمسكت غاردنر بمقبض الباب في توقيت مناسب، فمنع رد فعلها هذا الرياح من إبعادها عن المنزل قبل أن تسرع والدتها لمساعدتها.

 

وأكّدت الوالدة في حديث لها لـ"Fox8" إنّ طفلتها بخير.

 

وشاهد مقطع الفيديو هذا أكثر من 100 ألف شخص على الانترنت.

 
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