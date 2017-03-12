الزيارة الاولى لعاهل سعودي الى اليابان

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاحد الى طوكيو في اول زيارة لعاهل سعودي لليابان منذ نحو نصف قرن.

واستقبل العاهل البالغ من العمر 81 عاما ولي عهد اليابان ناروهيتو في مطار هانيدا ومن المقرر ان يتباحث الاثنين مع رئيس الحكومة شينزو آبي قبل ان يستقبله الامبراطور اكيهيتو (83 عاما) الثلاثاء.

ويرافق الملك سلمان الف شخص في هذه الجولة الاسيوية التي زار خلالها اندونيسيا وماليزيا.

وتم حجز نحو 1200 غرفة في فنادق فاخرة بطوكيو للوفد السعودي لمدة ثلاثة ايام، بحسب وسائل اعلام محلية اضافة الى تخصيص مئات من سيارات الليموزين.

والسعودية هي المزود الرئيسي لليابان بالنفط. وتامل في تعزيز علاقاتها مع طوكيو لمساعدة المملكة في تنويع اقتصادها، بحسب مسؤولين.

وهي اول زيارة يقوم بها عاهل سعودي لليابان منذ زيارة الملك فيصل العام 1971.

لكن الملك سلمان كان زار اليابان عام 2014 بصفته وليا للعهد انذاك.

ومن المقرر ان يواصل العاهل السعودي جولته بعد اليابان متوجها الى الصين والمالديف.

لكن احزاب المعارضة في المالديف ابدت احتجاجها على زيارته وحذرت من انها ستنظم تظاهرات ردا على معلومات اشارت الى ان مستثمرين سعوديين يستعدون لشراء جزر مرجانية باكملها في الارخبيل.