بالصور - هذه هي قصة ابنة الـ 10 سنوات التي الّفت كتابين

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استطاعت ابنة الـ10 سنوات فجر الهديب أن تحصل على اهتمام زوار وضيوف معرض الرياض الدولي للكتاب في السعودية ، بعد تأليفها لكتابين بمساعدة والديها، حيث ستوقع آخر كتاب لها الجمعة 17آذار 2017 بحضور عدد من الشخصيات المشهورة.
وقد شاركت فجر الهديب في العديد من المحافل الوطنية والخاصة، وأصبحت الوجه الإعلاني لكثير من الشركات.
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