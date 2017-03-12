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بالفيديو: مقدمة برنامج "ذا فويس" تصرخ في وجه أحد أعضاء لجنة التحكيم مباشرة على الهواء

publishing date: 12/03/2017 11:38:00
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بالفيديو: مقدمة برنامج &quot;ذا فويس&quot; تصرخ في وجه أحد أعضاء لجنة التحكيم مباشرة على الهواء
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 سيطرت أجواء من الهلع على برنامج "ذا فويس" (أحلى صوت) بنسخته البريطانيّة في الحلقة المباشرة التي عرضت مساء السبت والسبب وراء ذلك كان عضو لجنة التحكيم مغني الراب الأميركي وليام جيمس آدامز المعروف بویل.آي.أم.

 

فبعدما انتهى فريقه من الأداء أثناء العروض المباشرة، تعيّن عليه اختيار شخص واحد لينتقل إلى الجولة المقبلة.

 

غير أنّه لم يستطع أن يأخذ قراره ويحسم أمره، فراح يماطل ليتهرّب من الجواب.

 

وبعد مرور دقيقتين على المماطلة والتأجيل، ما كان بيد مقدمة البرنامج إيما ويليس حيلة سوى أن صرخت بوجه المغني ليحسم قراره لأنّ الوقت قد داهمه ولأن العرض كان مباشرًا.

 
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