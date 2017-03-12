إلقاء القبض على أستاذ مدرسة... هذا ما فعله مع تلميذة الـ16 عامًا!

ألقي القبض على مساعد أستاذ مدرسة في مدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركيّة بعدما انتشرت مزاعم تقول إنّه على علاقة "غير لائقة" بتلميذة تبلغ من العمر 16 عامًا.

ويواجه ميكي بول جونز البالغ من العمر 38 عامًا كونه مدرسًا تهمة القيام بعلاقة غير لائقة مع تلميذة.

وليخلى سبيله عليه دفع كفالة قدرها 50 ألف دولار أميركي.