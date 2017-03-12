فريق اللويزة يعمق جراح ميروبا

عمق اللويزة جراح ضيفه ميروبا متذيل الترتيب بالفوز عليه 91-81 في الدوري اللبناني لكرة السلة اليوم الاحد. وكانت المباراة متكافئة بين الفريقين في نهاية الربع الثالث بنتيجة 72-72 قبل أن ينتفض اللويزة في الربع الأخير ليحسم المباراة بفضل تألق الأمريكي ترافيس ماكي الذي قاد فريقه لتحقيق فوزه التاسع بتسجيله 24 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

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كما ساهم الأميركي ويندل لويس في هذا الانتصار بتسجيله 20 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وأضاف البديل جيمي سالم 16 نقطة منها 12 نقطة من أربع تسديدات ثلاثية. وسجل الأميركي روبرت ابشو 28 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأضاف مواطنه ايمانويل جونز 24 نقطة ولكن هذا لم يكن كافيا ليتفادى فريقهما ميروبا خسارته 13.

وعزز اللويزة موقعه بالمركز الخامس برصيد 34 نقطة من 16 مباراة بفارق تسع نقاط عن الهومنتمن المتصدر بينما بقي ميروبا بالمركز العاشر والأخير برصيد 22 نقطة.