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أب للمرة الثانية... مِن مَن ينتظر كريستيانو رونالد توأمًا؟

publishing date: 12/03/2017 13:03:00
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أب للمرة الثانية... مِن مَن ينتظر كريستيانو رونالد توأمًا؟
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ينتظر نجم نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالد توأمًا من أم بديلة غير معروفة الهوية.

 

وبحسب ما أفادت به صحيفة "ذا صن" البريطانيّة ينتظر رونالدو وعائلته بتوق قدوم التوأم إلى الحياة.

 

وكشفت مصادر مقربة من الدون أّنّه سيسافر إلى أمريكا من أجل إحضار التوأم إلى إسبانيا ليعيش في قصره الذي يبلغ ثمنه 5 ملايين دولار أميركي والذي يقع في ضواحي مدريد.

 
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وكان لاعب كرة القدم المحترف قد اختار امرأة غير معروفة لتحمل عن طريق التلقيح الصناعي.

 

والجدير بالذكر أن رونالدو الذي هو على علاقة بجورجينا رودريغيز البالغة من العمر 23 عامًا، أنجب نجله "جونيور" من أم بديلة أيضًا منذ عدة سنوات ورفض الإفصاح عن هويتها.

 

 
 
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