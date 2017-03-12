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12 آذار 2017
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أيها الرجال أكثروا من تناول الجوز... لهذا السبب!

publishing date: 12/03/2017 14:23:00
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أيها الرجال أكثروا من تناول الجوز... لهذا السبب!
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يقول الباحثون إنّ تناول الجوز أو الأطعمة الغنيّة بالجوز قد يساعد على تحسين خصوبة الرجال عبر تحسين نوعية الحيوانات المنوية.

 

ووجد بحث حديث أنّ الجوز يعمل على الحد من تأكسد الدهون التي يمكنها تدمير الحيوانات المنوية.

 

ويعتبر الجوز نوع المكسرات الوحيد الذي يتكون معظمه من الأحماض الأمينية، فحبة الجوز الواحدة التي تزن نحو 29 غرامًا تحتوي على 13 غرامًا من تلك الأحماض غير المشبعة من أصل 18 غرامًا من الدهون الكليّة.

 

وأعطى القيّمون على الدراسة، التي أجريت في جامعة ديلاوير الأميركيّة، مجموعة من الفئران الذكور نظامًا غذائيًا مكوّنه الأساسي الجوز وذلك لمدّة 11 أسبوعًا.

 

وتبيّن أن الفئران التي تناولت الجوز بانتظام تحسنت لديها جودة السائل المنوي من حيث الحركة والبنية مقارنة بالفئران التي لم تتناوله.

 
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