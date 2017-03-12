أكدت مصادر "بيت الوسط" انّ الأمل موجود في إمكان أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم الأخيرة في السعي لإقرار مشروع الموازنة.

ورأت في حديث لـ"الجمهورية" أنّ الأمور قد تكون مرهونة بأوقاتها.