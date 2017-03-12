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أكدت مصادر "بيت الوسط" انّ الأمل موجود في إمكان أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم الأخيرة في السعي لإقرار مشروع الموازنة.
ورأت في حديث لـ"الجمهورية" أنّ الأمور قد تكون مرهونة بأوقاتها.
وأضافت المصادر انّ قانون الانتخاب "حاضر بقوّة في برنامج اهتمامات الرئيس سعد الحريري الذي لم يفوّت جلسة إلّا وكان قانون الانتخاب حاضراً في لقاءات جانبية على هامش البحث في الموازنة، ما يوحي بأنّ لقاءً سيضمّه اليوم مع كلّ مِن الوزيرين علي حسن خليل وباسيل للبحث في الصيغة الأخيرة المطروحة للبحث".