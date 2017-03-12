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مصادر "بيت الوسط" لـ"الجمهورية": قانون الانتخاب حاضر بقوّة في برنامج اهتمامات الحريري

publishing date: 12/03/2017 23:42:06
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مصادر &quot;بيت الوسط&quot; لـ&quot;الجمهورية&quot;: قانون الانتخاب حاضر بقوّة في برنامج اهتمامات الحريري
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أكدت مصادر "بيت الوسط" انّ الأمل موجود في إمكان أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم الأخيرة في السعي لإقرار مشروع الموازنة.

ورأت في حديث لـ"الجمهورية" أنّ الأمور قد تكون مرهونة بأوقاتها.

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وأضافت المصادر انّ قانون الانتخاب "حاضر بقوّة في برنامج اهتمامات الرئيس سعد الحريري الذي لم يفوّت جلسة إلّا وكان قانون الانتخاب حاضراً في لقاءات جانبية على هامش البحث في الموازنة، ما يوحي بأنّ لقاءً سيضمّه اليوم مع كلّ مِن الوزيرين علي حسن خليل وباسيل للبحث في الصيغة الأخيرة المطروحة للبحث".
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