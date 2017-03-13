مصادر القوات لـ"الجمهورية": باسيل أطلعنا على اقتراحه الجديد وهذا رأينا به

أكدت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ وزير الخارجية جبران باسيل أطلعَ "القوات" على اقتراحه الجديد لقانون الانتخاب الذي وجدته مناسباً، وإنه في صدد طرحِه على القوى السياسية الأخرى لمعرفة موقفِها من هذا الاقتراح.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر "القوات" إنّ الرئيس سعد الحريري ووزير الطاقة سيزار أبو خليل قطعا وعداً لـ"القوات" بأنه فور إقرار الموازنة سيَطرح وزير الطاقة خطةً للكهرباء، مِن أهمّ بنودها الإصلاحية إشراكُ القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء