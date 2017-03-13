شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 14 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
صحف اليوم
13 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

مصادر القوات لـ"الجمهورية": باسيل أطلعنا على اقتراحه الجديد وهذا رأينا به

publishing date: 13/03/2017 00:17:00
episodes
مصادر القوات لـ&quot;الجمهورية&quot;: باسيل أطلعنا على اقتراحه الجديد وهذا رأينا به
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أكدت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ وزير الخارجية جبران باسيل أطلعَ "القوات" على اقتراحه الجديد لقانون الانتخاب الذي وجدته مناسباً، وإنه في صدد طرحِه على القوى السياسية الأخرى لمعرفة موقفِها من هذا الاقتراح.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر "القوات" إنّ الرئيس سعد الحريري ووزير الطاقة سيزار أبو خليل قطعا وعداً لـ"القوات" بأنه فور إقرار الموازنة سيَطرح وزير الطاقة خطةً للكهرباء، مِن أهمّ بنودها الإصلاحية إشراكُ القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact