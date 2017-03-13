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13 آذار 2017
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الجبير: حرب ضد إيران وحزب الله

publishing date: 13/03/2017 00:46:00
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الجبير: حرب ضد إيران وحزب الله
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كشفت مصادر لـ"الجمهورية" انّ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تحدث خلال زيارته بغداد عن حرب مقبلة ستقوم بها واشنطن وتل أبيب ضد إيران و"حزب الله"، وأنّ هذا الجوّ يظلّل خلفية وحسابات كلّ الملفات المطروحة في لبنان، بدءاً من السعي الى تأجيل الانتخابات أو في إطار إجراء فرز جديد للاصطفافات الداخلية.

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