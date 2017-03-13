اسرار الصحف 13-03-2017

النهار

لوحظ ان اللافتات المرحّبة بتعيين أمنيّين كان مبالغاً فيها وخصوصاً في منطقة البقاع حيث يكثر التهريب والتهرّب من القانون.

رشح أن المخصّصات السريّة لوزارات وأجهزة أمنيّة قد يُعاد النظر في قيمتها وفي توزيعها.

يستعدّ حزب التوحيد العربي لتنظيم حفل كبير موازٍ لاحتفال المختارة، وقد يكون في اقليم الخروب لأكثر من دلالة سياسيّة.

شنّ أنصار لـ"حزب الله" حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على البطريرك الماروني الذي قال إن

تدخّل الحزب في سوريا قسّم اللبنانيّين.

المستقبل

يقال

إنّ مسؤولاً أمنياً رفيعاً يلفت في مجالسه الى أنّ المعركة مع "داعش" ستتحوّل بعد تحرير الموصل والرقة من معركة عسكرية الى أمنية لمطاردة خلايا إرهابية تنشط على مستوى المنطقة ويشبه التعامل معها "التعامل مع أشباح".

اللواء

ربط نائب حزبي بين إعلان القوات اسم المرشح البديل في البترون، والاشتباك الكهربائي مع رئيس التيار الوطني حول خصخصة الكهرباء!

أبدت أوساط دبلوماسية أوروبية اهتماماً بتقرير اعلامي كشف عن جهات محسوبة على العهد تحاول الحصول على صفقة مالية تحت ضغط التهديد والابتزاز!

تحاول أطراف سياسية شمالية الاستفادة من الوقت الضائع قبل التوافق على قانون جديد للانتخابات، لتعزيز مواقعها في أكثر من دائرة انتخابية!

الجمهورية

تتسع الهوّة يوماً بعد يوم بين فريقين سياسيّين على خلفية صعوبة التوافق على الأحجام في الإنتخابات المقبلة.

طلب قيادي مسيحي كبير من محازبيه في إحدى المناطق البقاعية العودة الى فتح الإتصالات والعمل على اعتبار أنهم سيخوضون المعركة الى جانب قوى "14 آذار"، بعدما كان قد طلب منهم سابقاً التعاون وفتح مكاتب مشتركة مع "التيار الوطني الحر".

لاحظت أوساط سياسية وجود إشكالية في تأليف الوفد اللبناني الى القمة العربية في الأردن.

البناء

سجلت مصادر فلسطينية استغرابها لموقف سلطة رام الله وتصرفات أجهزة الأمن فيها تجاه المتظاهرين في موعد المحاكمة المقرّر للشهيد باسل الأعرج، واعتبرته دليلاً على عمق التنسيق بين الأجهزة الإسرائيلية وأجهزة أمن السلطة بمعزل عن العلاقة السياسية الخاصة بالمفاوضات، وعلامة الذلّ الذي تنقاد فيه الأجهزة الفلسطينية ضدّ شعبها ومقاومتها بأوامر من الأجهزة الإسرائيلية، مضيفة أنّ أيّ توحيد للموقف الفلسطيني يجب أن يبدأ بحسم وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال…