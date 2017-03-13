جعجع يهدّد باسيل!

لم يمر إعلان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح فادي سعد عن المقعد الماروني في البترون عند العونيين مرور الكرام.

ففي التيار الوطني الحر استياء واضح لما اعتبروه "رسالة تهديد مباشرة إلى الوزير جبران باسيل".

وحاولت مصادر معراب في حديث لـ"الاخبار" ترقيع ورقة النوايا، وتصوير ما يحصل كأنه "سحابة صيف عابرة".