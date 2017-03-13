جعجع يهدّد باسيل!

السعودية ملتزمة ومصممة على جلب الاستقرار لسوق النفط العالمية
سامي الجميل علق على اقتراح باسيل حول قانون الانتخاب
سرقة لبنك عودة وماذا حصل في عين دارة
قانون باسيل على محك الحكومة اليوم
جلسة تصوير مثيرة لكيندال جينر...
لم يمر إعلان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح فادي سعد عن المقعد الماروني في البترون عند العونيين مرور الكرام.
ففي التيار الوطني الحر استياء واضح لما اعتبروه "رسالة تهديد مباشرة إلى الوزير جبران باسيل".
وحاولت مصادر معراب في حديث لـ"الاخبار" ترقيع ورقة النوايا، وتصوير ما يحصل كأنه "سحابة صيف عابرة".