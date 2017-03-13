وزير الداخلية الالماني يعارض عقد تجمعات تركية في بلاده

ابدى وزير الداخلية الالماني معارضته لمجيء وزراء اتراك الى المانيا للمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس رجب طيب اردوغان، وهو موضوع يثير ازمة بين انقرة والعديد من الدول الاوروبية.

وصرح توماس دي ميزيير لقناة "ايه آر دي" العامة "شخصيا، لا اؤيد هذه المظاهر، لا ارغب فيها ولا علاقة لالمانيا بحملة انتخابية تركية".

وتراهن انقرة الى حد بعيد على هذه التجمعات لاقناع اتراك الخارج بتاييد تعزيز سلطات اردوغان الذي سيكون موضع استفتاء الشهر المقبل.

وتضم المانيا اكبر جالية تركية في العالم تقدر بـ1,4 مليون نسمة.