رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تواجه انتقادات ومطالبات بالتحقيق

واجهت رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة باك جون-هاي انتقادات بسبب تعهد ينطوي على تحد بأن حقيقة مساءلتها ستنكشف بينما حث حزب المعارضة الرئيسي سلطات الادعاء على التحقيق معها سريعا.
وعزلت المحكمة الدستورية باك من منصبها يوم الجمعة عندما أيدت تصويت البرلمان بمساءلتها بسبب فضيحة استغلال نفوذ هزت نخبة السياسة والأعمال في البلاد. ونفت باك ارتكاب أي أخطاء.
وغادرت باك مقر الرئاسة المسمى بالبيت الأزرق في سول مساء أمس الأحد لتعود إلى منزلها الخاص في حي غانغنام بالعاصمة كمواطنة عادية بعد تجريدها من حصانتها الرئاسية التي حمتها من الملاحقة القضائية.
التصعيد في شبه الجزيرة الكورية يحد من فرص الحوار مع الشمال
من جهة أخرى، أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ان تصاعد العداء في شبه الجزيرة الكورية يزيد من تراجع فرص الحوار مع حكومة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المنعزلة.
وذكر توماس أوجيا كوينتانا أنه يشعر بالقلق من احتجاز ما يتراوح بين 80 ألفا و 120 ألفا في أربعة سجون سياسية معروفة في كوريا الشمالية وقال إن مئات الأسر في كوريا الجنوبية واليابان لا زالت تبحث عن أقارب مفقودين يعتقد أن كوريا الشمالية خطفتهم.