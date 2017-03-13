رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تواجه انتقادات ومطالبات بالتحقيق

واجهت رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة باك جون-هاي انتقادات بسبب تعهد ينطوي على تحد بأن حقيقة مساءلتها ستنكشف بينما حث حزب المعارضة الرئيسي سلطات الادعاء على التحقيق معها سريعا.

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وعزلت المحكمة الدستورية باك من منصبها يوم الجمعة عندما أيدت تصويت البرلمان بمساءلتها بسبب فضيحة استغلال نفوذ هزت نخبة السياسة والأعمال في البلاد. ونفت باك ارتكاب أي أخطاء.

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وغادرت باك مقر الرئاسة المسمى بالبيت الأزرق في سول مساء أمس الأحد لتعود إلى منزلها الخاص في حي غانغنام بالعاصمة كمواطنة عادية بعد تجريدها من حصانتها الرئاسية التي حمتها من الملاحقة القضائية.