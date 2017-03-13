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13 آذار 2017
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الشتاء عائد ٌ بقوة...إنها مستقرضات الروم

publishing date: 13/03/2017 02:12:18
episodes
الشتاء عائد ٌ بقوة...إنها مستقرضات الروم
المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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ما تشهده الأحوال الجوية في لبنان منذ السبت حتى اليوم مرشّح للإستمرار حتى نهاية الأسبوع الجاري، فالأمطار الغزيرة ستستمر وإن ْ بتقطّع مع بعض الإنفراجات فيما تخفّ الرياح تدريجيا ً، لكننا سنكون الأربعاء مع منخفض ٍ جوي بارد يحمل معه أمطارا ً وثلوجا ً إعتبارا ً من مستوى 1400 متر وما فوق وتنخفض معه الحرارة لتُصبح تسع درجات ٍ ليلا ً على السواحل.
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هذه الأجواء الماطرة التي ستستمر متقطعة ً حتى السبت ، ليست غريبة ً في آذار كما يظنّ البعض وتحديدا ً في هذه الفترة إذ إنّ التقليد الشعبي يُشير الى أنّ الأسبوع الممتد من العاشر من آذار حتى السابع عشر منه يُشكّل مستقرضات الروم حيث تكون الأجواء شتوية ً بإمتياز...مستقرضات العام الحالي صائبة ٌ على ما يبدو.
 
 
 
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