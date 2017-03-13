وفد المعارضة السورية لن يشارك في محادثات استانة

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو مستعدة لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا.



من جهتها، قررت فصائل المعارضة السورية عدم المشاركة في الجولة الثالثة من محادثات استانة مع الحكومة السورية، والتي دعت اليها كازاخستان في 14 و15 من الشهر الحالي، وفق ما اكد ناطق باسم الوفد لوكالة فرانس برس الاثنين.

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في وقت، كان وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف قد أعلن ان روسيا وتركيا وإيران ماضية في جهودها لعقد جولة جديدة من المحادثات السورية في كازاخستان رغم طلب من المعارضة السورية بتأجيل الاجتماع.

وقال عبد الرحمنوف للبرلمان: "ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى حضور الاجتماع"، مضيفا أن الوفود بدأت بالفعل تصل إلى العاصمة آستانة.

تصاعد العنف جعل من 2016 العام "الاسوأ" لاطفال سوريا

الى ذلك، بلغت معاناة اطفال سوريا "الحضيض" نتيجة تصاعد اعمال العنف في 2016 ما جعل من هذا العام "الاسوأ" بالنسبة لهم مع اقتراب النزاع من دخول عامه السابع، وفق تقرير لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) صدر الاثنين.

فيما، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان أكثر من 320 ألف شخص قتلوا خلال ست سنوات من النزاع الدامي الذي تشهده سوريا، بينهم أكثر من 96 الف مدني، وفق محصلة جديدة.

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