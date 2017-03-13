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13 آذار 2017
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طقس ممطر والثلوج تلامس الـ١٤٠٠م

publishing date: 13/03/2017 03:36:43
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تؤثر سلسلة منخفضات مصحوبة بكتل هوائية باردة على لبنان هذا الأسبوع بطقس غير مستقر وبفعالية متفاوتة بين يوم وآخر من حيث الهطولات، ومن المتوقع انخفاض كبير بدرجات الحرارة طيلة الاسبوع مع عودة للثلوج.

 

الاثنين ١٣ آذار:

طقس غير مستقر وممطر بغزارة احياناً مع تدني بدرجات الحرارة، فيما تتساقط الثلوج على ١٧٠٠م  والرياح ناشطة أقصاها ٣٠ الى ٥٠كم/س.

 

الثلاثاء ١٤ آذار:

 طقس متقلب مع امطار محلية ومتفرقة فيما تتساقط ثلوج خفيفة على ١٦٠٠م.

 

الاربعاء ١٥ آذار:

 طقس غير مستقر وممطر بغزارة احيانا مع انخفاض الحرارة، فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠م.

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