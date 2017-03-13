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أمن وقضاء
13 آذار 2017
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توقيف عدد من الأشخاص بجرائم مختلفة

publishing date: 13/03/2017 04:00:00
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توقيف عدد من الأشخاص بجرائم مختلفة
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قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من 4 آذار لغاية 10 آذار، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

 

- تسعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

- شخص واحد بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .

شخص واحد بجرم القيام باعمال الدعارة  .

 
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وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .
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