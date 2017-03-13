توقيف عدد من الأشخاص بجرائم مختلفة

قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من 4 آذار لغاية 10 آذار، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

- تسعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

- شخص واحد بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .

- شخص واحد بجرم القيام باعمال الدعارة .

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وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .