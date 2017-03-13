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13 آذار 2017
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ماروني للـLBCI: منفتحون على كل الاقتراحات

publishing date: 13/03/2017 04:20:01
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ماروني للـLBCI: منفتحون على كل الاقتراحات
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أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني انفتاح "الكتائب" على كل الاقتراحات المطروحة لقانون الانتخاب لمناقشتها، رغم اقتراح الدائرة الصغرى والتي تؤمن بحسب ماروني وصول المسيحيين كما يجب ان يصلوا.

وأشار ماروني في حديث لبرنامج نهاركم سعيد على شاشة الـLBCI الى ان التواصل مستمر مع جميع الافرقاء.

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