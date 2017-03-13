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ابي رميا للـLBCI: اقتراح باسيل يؤمّن حسن التمثيل

publishing date: 13/03/2017 04:33:51
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ابي رميا للـLBCI: اقتراح باسيل يؤمّن حسن التمثيل
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أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون ابي رميا انه سيعلن عن تفاصيل اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل لقانون الانتخاب في مؤتمر صحافي اليوم، رافضا الكشف عن تفاصيله.

واكتفى ابي رميا في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" على الـLBCI بالتأكيد على تأمين اقتراح باسيل حسن التمثيل، قائلا انه يحسن قانون الانتخاب من ناحية الثمثيل الطائفي، خصوصا تمثيل النواب المسيحيين .

ولفت الى ان "الاجواء ايجابية وهناك تريث من قبل بعض الافرقاء".

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