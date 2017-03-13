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13 آذار 2017
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شظايا التوتر التركي الهولندي تصل الى الاتحاد الاوروبي

publishing date: 13/03/2017 04:51:47
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المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
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أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن أنقرة استدعت لليوم الثالث على التوالي القائم بأعمال السفارة الهولندية، فيما تعمقت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

 

وأفادت المصادر أن الخارجية قدمت للقائم بالأعمال دان فيدو هويسينغا رسالتين موجهتين إلى الحكومة الهولندية أوضحت فيهما أنقرة أنها تتوقع اعتذارا مكتوبا واتهمت لاهاي بخرق البند المتعلق بالدبلوماسية باتفاقية فيينا. 

  

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهولندي أن تركيا لا تحاول التأثير على الانتخابات في بلاده.

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 وأصدرت هولندا تحذيرا لمواطنيها في تركيا، داعية إياهم إلى التزام الحذر في ظل أزمة دبلوماسية بين البلدين.

 

وكانت الشرطة الهولندية قد استخدمت الكلاب ومدافع المياه أمس الأحد لتفريق مئات المحتجين الذين لوحوا بالأعلام التركية خارج القنصلية التركية في روتردام.

 
 

الحلف الاطلسي يدعو الى نزع فتيل الازمة

 

دعا الامين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ تركيا والدول الاوروبية  الى "نزع فتيل الازمة" في اطار التوتر بين هذه الدول الاعضاء في الحلف.

 

 وصرح ستولتنبرغ تعليقا على الازمة الدبلوماسية الخطيرة بين تركيا من جهة وألمانيا وهولندا من جهة اخرى "أشجع كل الدول الاعضاء على إبداء الاحترام المتبادل وضبط النفس واعتماد مقاربة مدروسة لنزع فتيل التوتر".

 
 
الاتحاد الاوروبي يدعو تركيا الى "تجنب التصريحات المبالغ بها"
    
حث الاتحاد الاوروبي تركيا على "تجنب التصريحات المبالغ بها" في الازمة الدبلوماسية، مؤكدا ان "المسائل المثيرة للقلق لا يمكن حلها إلا عبر قنوات التواصل المفتوحة والمباشرة".
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