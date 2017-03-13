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13 آذار 2017
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أكثر من 48 قتيلا في انهيار مستودع للقمامة في إثيوبيا

publishing date: 13/03/2017 05:09:57
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أكثر من 48 قتيلا في انهيار مستودع للقمامة في إثيوبيا
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 أعلن المتحدث باسم سلطات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عمار مكونين ان أكثر من 48 شخصا بينهم 15 طفلا قتلوا في انهيار أرضي في مستودع كبير للقمامة على مشارف العاصمة.

 ويعيش المئات في مستودع ريبي الموجود منذ 50 عاما والذي يعد مكب النفايات الوحيد في المدينة حيث يجمعون الغذاء وأشياء أخرى يمكنهم بيعها كمواد معدنية قابلة لإعادة التدوير.

وذكر المتحدث أن الجهود مستمرة للعثور على أشخاص ما زالوا مفقودين منذ الانهيار الأرضي الذي وقع في وقت متأخر من مساء يوم السبت ودمر 49 مسكنا. ويتلقى 28 شخصا العلاج في المستشفى.

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