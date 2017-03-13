موقف محرج.. إليسا زارت عادل إمام فرفض الخروج من غرفته

صودف وجود الفنانة إليسا في استديو نحاس لتصوير أحد البرامج حيث يتواجد أيضاً الممثل المصري عادل إمام لتصوير مسلسله "عفاريت عدلي علام".

وارتأت إليسا أن تلقي التحية على عادل إمام، فزارت موقع تصوير المسلسل وقابلت المخرج رامي عادل إمام الّذي عرض عليها الظهور في العمل إلا إنها اعتذرت لضيق وقتها.

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لكن وجود إليسا في مكان تصوير مسلسل "عفاريت عدلي علام" وضع عادل إمام في موقفٍ محرج لأنه أراد ردّ التحية لإليسا لكنه فضّل عدم الخروج من غرفته بملابس الشخصية تحاشياً لإلتقاط الصور له من قبل الصحافيين، فطلب من إليسا زيارته بغرفته.