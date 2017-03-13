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13 آذار 2017
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هذا هو اقتراح باسيل بشأن قانون الانتخاب

publishing date: 13/03/2017 06:02:06
episodes
المؤلف:
ندى اندراوس
ندى اندراوس
@Nada_Andraos
ندى اندراوس
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أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ان مشروع قانون الانتخاب تم تحضيره من خلال اتصالات عدة واتى خلاصة هذه الاتصالات، لافتا الى ان قانون الانتخاب لكل الناس وعليه احترام المناصفة.

وأضاف: "اقترحنا تقسيم المقاعد بالتساوي بين اكثري ونسبي".

وشدد باسيل في مؤتمر صحافي أعلن فيه عن طرح جديد لقانون الانتخاب على الا اصلاح من دون قانون انتخاب .

واوضح باسيل تفاصيل اقتراحه، قائلا:"نطرح التصويت وفق الاكثري على اساس 14 دائرة مختلطة على ان تنتخب كل طائفة نوابها، ونطرح اعتماد النسبي على اساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية".

وأشار الى ان القانون الذي طرحه هو بداية الطريق لاقرار مجلس الشيوخ.

وأعلن ان ما يعرضه "بداية الطريق لاقرار مجلس شيوخ، على ان يكون رئيسه مسيحيا غير ماروني لاحترام المناصفة".

ولفت الى ان بعض الفرقاء رد على هذا اقتراحه ايجابا والبعض تمهل لاعطاء الجواب. 

 
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