بالصورة: أصبحت من أجمل ممثلات لبنان والعالم العربي.. من هي؟

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يارب نور طريقي متل هل الشمعة المضوية وعطيني الإيمان و القوة والصبر تأستوعب وسامح غيري مهما كانت الأذية وأجعل قلبي دائماً كالطفل لا يتغير مهما كثرت النميمة حواليي #نادين_نسيب_نجيم #nadinenassibnjeim #nnn #الهيبة_نادين_نسيب_نجيم #الهيبة #رمضان_٢٠١٧
A post shared by نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on Mar 11, 2017 at 9:59pm PST
يارب نور طريقي متل هل الشمعة المضوية وعطيني الإيمان و القوة والصبر تأستوعب وسامح غيري مهما كانت الأذية وأجعل قلبي دائماً كالطفل لا يتغير مهما كثرت النميمة حواليي #نادين_نسيب_نجيم #nadinenassibnjeim #nnn #الهيبة_نادين_نسيب_نجيم #الهيبة #رمضان_٢٠١٧
A post shared by نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on Mar 11, 2017 at 9:59pm PST