بالصورة: أصبحت من أجمل ممثلات لبنان والعالم العربي.. من هي؟

تُعتبر الممثلة نادين نسيب نجيم من أجمل ممثلات لبنان والعالم العربي بإجماع عددٍ كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن كيف كانت نادين في طفولتها؟

نشرت نادين نسيب نجيم صورة قديمة لها من مرحلة الطفولة وهي ترتدي قبعة وفي يدها شمعة مشتعلة، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

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وأرفقت نجيم الصورة بتعليقٍ جاء فيه " يا رب، نوّر طريقي متل هالشمعة المضويّة، واعطيني الإيمان والقوّة والصبر ت أستوعب وسامح غيري مهما كانت الأذيّة. وتابعت "وأجعل قلبي دائماً كالطفل لا يتغير مهما كثرت النميمة حواليي".