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وهاب ردا على باسيل: الكلام عن رئيس مسيحي لمجلس الشيوخ مرفوض

publishing date: 13/03/2017 06:13:10
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وهاب ردا على باسيل: الكلام عن رئيس مسيحي لمجلس الشيوخ مرفوض
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رد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على اقتراح القانون الذي اعلن عنه وزير الخارجية جبران باسيل، قائلا :"صديقي جبران الكلام عن رئيس مسيحي لمجلس الشيوخ مرفوض وتعرف موقفي من المسيحيين لكن الدروز بحاجة لضمانات وليس غيرهم".

وأضاف وهاب عبر سلسلة تغريدات على حسابه الخاص على تويتر:"رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان للمسيحيين، اي أهم ثلاثة مواقع في الدولة فهل تبادل إحداها بمجلس شيوخ ونحن نقبل."

وشدد على انه لن يقبل باستمرار تهميش الدروز، لافتا الى ان "حق الدروز عبر مجلس شيوخ وليس عبر قانون انتخاب يربحنا نائب تافه أو إثنين".

وأوضح:"اقتراح المجلس قدمه توفيق عساف في الطائف والاتفاق الشفهي كان أن يتولاه درزي ولن نتنازل عن هذا الحق".

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