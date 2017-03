أنجيلينا جولي مرتبطة بطليقها براد بيت إلى الأبد...والسبب؟

من بين القصص المعروفة عن الممثلة العالمية أنجيلينا جولي حبّها للوشوم وتعدد وجودها على جسدها منذ أن كانت مراهقة.



وانتشرت مؤخرًا صور للمرة الأولى على الإنترنت تظهر فيها جولي وهي تحصل على وشم جديد على ظهرها وذلك خلال تواجدها في كامبوديا في شهر شباط/فبراير 2016 لتصوير فيلمها " First they killed my fathe".

الإعلان



وحصلت جولي على وشمٍ يمتد إلى وسط ظهرها ويحتوي على حروف وأشكال هندسية وحيوانات.



واستدعت جولي كاهنًا تايلاندياً يدعى "أجارن نو كانباي" ليرسم لها هذه الوشوم وقد استخدم ابرة جراحية خلال تنفيذ الرسم عوضًا عن استخدام المسدس المخصص للوشوم وهي طريقة تسبب الألم الحاد.



ويقيم هذا الكاهن في مدينة بانكوك في تايلاندا ومن المعروف أن الوشوم التي يرسمها تحمي صاحبها من الشرور، وقد لجأ إليه العديد من نجوم هوليود للحصول على وشوم.



وخلال هذه الزيارة، حصل الممثل براد بيت على وشم أيضًا وكانت الرسوم التي تلقّاها كل من النجمين دلالة على ارتباطهما الأبدي كزوجين.



ولم تكن هذه المرة الأولي التي تتلقى جولي وشمًا على يد هذا الكاهن، فقد رسم لها وشمين في عام 2003 وعام 2004.



وبعد علاقة طويلة تكللت بالزواج عام 2014، حصل براد وأنجيلينا على الطلاق مؤخرًاولديهما 6 أطفال يتنافسان حاليًا على حضانتهم.

​