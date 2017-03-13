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الغذاء الخالي من الغلوتين يزيد من خطر الإصابة بداء السكري

publishing date: 13/03/2017 08:56:11
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الغذاء الخالي من الغلوتين يزيد من خطر الإصابة بداء السكري
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باتت المنتجات الخالية من الغلوتين متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق وبات تناولها رائجًا وذلك بسبب تسويق المشاهير لها وبسبب تحذير المدافعين عن الأكل الصحي من مخاطر الغلوتين.

 

كما قيل لنا أنّ تناول الأغذية الخالية من الغلوتين صحيًا وسيفقدنا الوزن.

 

غير أنّ دراسة حديثة وجدت رابطًا بين الغذاء الخالي من الغلوتين وداء السكري من النوع 2.

 

وحذّر باحثون من جامعة هارفرد الأشخاص الذين يتجنبون تناول الحبوب، قائلين إنّ اختيار نمط الحياة هذا قد يضرهم أكثر مما يفيدهم.

 

وأجري البحث على 200 ألف شخص لمدّة 30 عامًا.

  

وتبيّن أنّ نسبة الإصابة بداء السكري من النوع 2 لدى الأشخاص الذين تناولوا أطعمة تحتوي على الغلوتين كانت أقل بـ13 في المئة مقارنة بأولئك الذين تناولوا أغذية خالية من الغلوتين.

 

ما يعني أنّ استهلاك الغلوتين يخفف من خطر الإصابة بمرض السكري.

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