شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 14 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
صحة و تغذية
13 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

ما هي المشكلة التي تتسبب بها الرضاعة الطبيعية؟

publishing date: 13/03/2017 09:56:02
episodes
ما هي المشكلة التي تتسبب بها الرضاعة الطبيعية؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
بالرغم من فوائدها الصحية والنفسية للأم وللطفل مثل تعزيز المناعة وتقوية الرابط بينهما، بإمكان الرضاعة الطبيعية أن تتسبب بمشاكل صحية للوالدة وأبرزها التهاب الثدي.

ويصيب التهاب الثدي 20 بالمئة من الأمهات اللواتي يلجأن إلى الرضاعة الطبيعية بعد إنجاب طفل حديث الولادة.
الإعلان


وتحصل هذه المشكلة الصحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الرضاعة الطبيعية وتؤدي إلى انتفاخ الثديين أو إحداهما بشكل كبير.

ويحصل الإلتهاب بسبب انسداد قناة الحليب في الثدي، تكاثر الباكتيريا، الشعور بالتعب والتوتر والضغط الذي يسببه ارتداء حمالة الصدر على الثديين.

ويمكن للوالدة التي تصاب بالتهاب الصدر أن تكمل رضاعة طفلها بشكل طبيعي لأن ذلك لا يؤثر على الحليب الذي يخرج.

ولمعالجة الألم الذي يترافق مع التهاب الثدي، يجب أن تتناولي الأدوية المضادة للإلتهابات أو تطبيق قطعة من القماش المبلّل بماء فاترعلى المنطقة المتأثرة.

وإذا تخطّت الأعراض فترة 12 إلى 24 ساعة، يجب عليك مراجعة طبيبك على الحال.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact