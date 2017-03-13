بالفيديو: هكذا استقرت هذه السيارة على سقف منزل

فقد سائق سيارة توازنه عندما كان يحاول تفادي الاصطدام بدراجة صغيرة ثلاثية العجلات في أحد الشوارع الصينيّة، فانتهى به المطاف مستقرًا بسيارته على سقف منزل.

ويبيّن مقطع الفيديو الذي انتشر على الانترنت بكثافة سيارة السائق الرباعيّة الدفع تنحرف عن الشارع لتستقر على رأس منزل يبعد نحو أربعة أمتار عن الطريق الرئيس.

واضطر رجال الشرطة إلى استخدام سلّم لإنقاذ السائق. أما السيّارة فتم انتشالها بواسطة رافعة.