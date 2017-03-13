حادثة غريبة حصلت مع محامٍ داخل المحكمة...احترق بنطلونه!

خلال مرافعة داخل محكمة في ولاية ميامي الأميركية، احترق بنطلون محامي الدفاع مما اضطره للخروج مسرعًا من قاعة المحكمة.



وحينما كان ستيفن غوتيارز يدافع عن موكله المتّهم بإضرام النيران بسيارته عن قصد، اشتعل البنطلون الذي كان يرتديه فلم يتمكن من مساعدة الموكّل.

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واتّضح أن بطاريات السيجارة الكترونية في جيب البنطلون الذي كان يرتديه ستيفن هي السبب بوقوع الحادثة.



وقال ستيفن في مقابلة له إنه بدأ يشعر بسخونة في جيبه عندما كان يدافع عن براءة موكّله فهرع للخروج من القاعة وتمكّن من انتشال البطاريات من جيبه.



وباشرت الشرطة الأميركية بفتح تحقيق على الفور لمعرفة أسباب الحادثة.