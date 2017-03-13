شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 14 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
غرائب وطرائف
13 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

حادثة غريبة حصلت مع محامٍ داخل المحكمة...احترق بنطلونه!

publishing date: 13/03/2017 10:25:01
episodes
حادثة غريبة حصلت مع محامٍ داخل المحكمة...احترق بنطلونه!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
خلال مرافعة داخل محكمة في ولاية ميامي الأميركية، احترق بنطلون محامي الدفاع مما اضطره للخروج مسرعًا من قاعة المحكمة.

وحينما كان ستيفن غوتيارز يدافع عن موكله المتّهم بإضرام النيران بسيارته عن قصد، اشتعل البنطلون الذي كان يرتديه فلم يتمكن من مساعدة الموكّل.
الإعلان


واتّضح أن بطاريات السيجارة الكترونية في جيب البنطلون الذي كان يرتديه ستيفن هي السبب بوقوع الحادثة.

وقال ستيفن في مقابلة له إنه بدأ يشعر بسخونة في جيبه عندما كان يدافع عن براءة موكّله فهرع للخروج من القاعة وتمكّن من انتشال البطاريات من جيبه.

وباشرت الشرطة الأميركية بفتح تحقيق على الفور لمعرفة أسباب الحادثة.
 
 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact