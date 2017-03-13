اسرائيل تمنع دخول ناشط بريطاني مؤيد للفلسطينيين الى اراضيها

منعت اسرائيل دخول ناشط بريطاني مؤيد للفلسطينيين يدعو الى مقاطعة الدولة العبرية، من دخول اراضيها، بحسب ما اعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاثنين.

وأوضحت المتحدثة باسم سلطة السكان في وزارة الداخلية سابين حداد انه تم اعادة هيو لانينغ مدير منظمة "بالستاين سوليداريتي كامبين" مساء الاحد عند وصوله الى مطار تل ابيب، وتم وضعه على متن طائرة متوجهة الى لندن صباح الاثنين.

واعلنت وزارتا الداخلية والخارجية الاسرائيليتان في بيان مشترك ان "المنظمة التي يديرها لانينغ تعد واحد من اهم المنظمات التي تعمل على نزع الشرعية عن اسرائيل وفي حملة بي دي اس (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل) في بريطانيا، وواحدة من المنظمات الاكثر تأثيرا في اوروبا".

واتهم البيان لانينغ ايضا باقامة "علاقات مع مسؤولين من حركة حماس" الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة.

من جهتها، دانت منظمة "بالستاين سوليداريتي كامبين" ما وصفته بقرار "غير ديمقراطي" داعية الحكومة البريطانية الى التدخل.