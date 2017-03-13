بالفيديو: أديل تقبل يد معجبة محجبة خلال حفلها في سيدني

انتشر مقطع فيديو للمغنية أديل بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه وهي تقبّل يد معجبة لها خلال حفل أحيته في مدينة سيدني في أستراليا.

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وظهرت في الفيديو الشابة المحجبة سميرة دندشل التي كانت تبكي من شدة التأثر لرؤية أديل.

وعندما اقتربت أديل من الشابة لتصافحها، أقدمت الأخيرة على تقبيل يد المغنية المحبوبة التي ردت بدورها القبلة على يدها أيضًا طالبة منها ألا تبكي.

وقالت سميرة دندشي البالغة من العمر 26 سنة في مقابلة لها إنها لا تصدق كم هي محظوظة لما فعلته نجمتها المفضلة معها.

وذكرت الصحف ان 95 ألف شخص حضروا الحفلة، وتفاعل الملايين حول العالم مع مقطع الفيديو الذي انتشر مشيرين إلى أن النجمة أديل لا تكف عن مفاجأة الجميع.