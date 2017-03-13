شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 14 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
منوعات
13 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

بالصور: زهور تفترش صحراء كاليفورنيا في منظر خلاب!

publishing date: 13/03/2017 11:06:18
episodes
بالصور: زهور تفترش صحراء كاليفورنيا في منظر خلاب!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
انتشرت على الصفحة الخاصة  لمنتزه أنزا بوريغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية على موقع فيسبوك صور لأزهار الزنبق وأزهار برية أخرى فيه.

ومن المعروف أن طبيعة الأرض في هذا المنتزه صحراوية ولم تشهد نمو أي زهرة منذ عام 1999 على الأقل.
الإعلان


ودعا القيمون على المنتزه كل السكان لزيارته ومشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية الجميلة، مشيرين إلى أن الوقت الأفضل لزيارته يكون في فترات الصباح لأن الحرارة ترتفع خلال ساعات بعد الظهر.

وقال أحد المتنزهين في مقابلة إن هذا الحدث نادر الحصول بفعل المناخ ونوع التربة في هذا المكان.
 
 
 
 
 
المصدر
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact