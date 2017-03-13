بالصور: زهور تفترش صحراء كاليفورنيا في منظر خلاب!

انتشرت على الصفحة الخاصة لمنتزه أنزا بوريغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية على موقع فيسبوك صور لأزهار الزنبق وأزهار برية أخرى فيه.



ومن المعروف أن طبيعة الأرض في هذا المنتزه صحراوية ولم تشهد نمو أي زهرة منذ عام 1999 على الأقل.

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ودعا القيمون على المنتزه كل السكان لزيارته ومشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية الجميلة، مشيرين إلى أن الوقت الأفضل لزيارته يكون في فترات الصباح لأن الحرارة ترتفع خلال ساعات بعد الظهر.



وقال أحد المتنزهين في مقابلة إن هذا الحدث نادر الحصول بفعل المناخ ونوع التربة في هذا المكان .

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