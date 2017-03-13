عشيق الأميرة ديانا السابق ينفي أن يكون والد الأمير هاري

مع اقتراب الذكرى العشرين لوفاة الأميرة ديانا، أجرت القناة السابعة الأسترالية مقابلة تلفزيونية مع حبيبها السابق جيمس هيويت.



ونفى ضابط الجيش المتقاعد خلال المقابلة أن يكون هو الوالد البيولوجي للأمير هاري معبّرًا عن شعوره بالأسف تجاهه بسبب هذه الشائعة التي لطالما لاحقته.

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وأضاف هيويت أن هذه الشائعة لم تتوقف عن الإنتشار منذ وقت طويل لأنها تجذب القراء والمشاهدين دومًا.



وبدأت علاقة غرامية بين هيويت والأميرة المحبوبة في عام 1986 أي بعد عامين من ولادة الأمير الأصغر هاري، وذلك بعدما بعدما بدأ زوج ديانا الأمير تشارلز بمواعدة كاميلا باركر بولز والتي أصبحت زوجته الحالية.



وكان مؤيدو الأميرة ديانا من بينهم أصدقائها المقربين قد نفوا مرارًا هذا الخبر.



وقال هيويت إنه لا يندم أبدًا أنه وقع في غرام الأميرة ديانا ويجب مسامحته لأنه من السهل جدًا الوقوع بحبها، لكنه يندم لأشياء حصلت بسبب العلاقة التي جمعتهما.



وانفضحت علاقة هيويت والأميرة ديانا بعد 5 سنوات على بدئها وذلك بعدما خاض هيويت الحرب الأولى في الخليج العربي.