للتخلص من الوزن الزائد... تناولوا المزيد من الطعام!

أعلنت خبيرة التغذية البريطانية أميليا فرير عن خطة غذائية جديدة تساعد الجميع على خسارة الوزن الزائد.



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وقالت أميليا إنه مع انتشار النصائح الغذائية حول ما يجب تناوله وما يجب تجنبه من الأطعمة، يجب على الأشخاص اختيار الأطعمة المناسبة فقط للتمكن من خسارة بضع الكيلوغرامات.

وتتضمن هذه الخطة تناول الأطعمة التالية خلال اليوم الواحد:



- كميات كبيرة من الماء والأعشاب مثل الشاي وغيره.



لا يجب تناول المشروبات التي تحتوي على محليات ويجب تناول كمية معتدلة من القهوة.



- 6 وجبات من الخضار على مختلف انواعها لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف.



- 3 وجبات من الفاكهة من مختلف الانواع ولكن لا يجب تناول الفاكهة المجففة لأنها تحتوي على نسب عالية من السكر، كذلك، لا تعتبر عصائر الفاكهة الطبيعية وجبة فاكهة لاحتوائها على الكثير من السكر.



- لا تتناول اللحوم او الأسماك (لا تتناول اللحوم المقددة او المسخنة) فقط، بل تناول أطعمة غنية بالبروتين مثل البيض واللبن والحبوب 3 مرات في اليوم.



- وجبتان من الكاربوهيدرات لكن اختر الأنواع الصحية مثل خبز الشوفان، البطاطا المشوية، الارز والكينوا.



- الأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل الأفوكادو وبعض أنواع الجبنة وقم بتناول المكسرات النيئة.